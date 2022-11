Serbia-Kosovo: Kurti accusa Borrell, si è adattato “agli obiettivi” di Belgrado sulla questione targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha accusato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, di essersi “adattato maggiormente all'obiettivo della Serbia” in merito alla questione delle targhe automobilistiche nel nord del Kosovo. Nella riunione di governo odierna, Kurti ha così commentato l’incontro avuto lunedì scorso con l’Alto rappresentante insieme al presidente serbo Aleksandar Vucic. "Dopo l'incontro che abbiamo avuto lì (a Bruxelles), durato complessivamente 8 ore, Borrell ha cambiato le premesse della trattativa, andando in linea di principio in senso contrario alla proposta da lui stesso formulata. Ha iniziato a insistere per un accordo che tenesse conto solo della buona fede e della sospensione delle multe per le targhe. Il grande obiettivo è stato rimosso dall'ordine del giorno", ha detto Kurti. Il premier ha poi spiegato il contenuto dell'invito che ha ricevuto da Borrell e come sono andati a suo avviso gli incontri. (segue) (Alt)