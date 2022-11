© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa a Belgrado, rinviare di un anno la questione sulle targhe - L'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, ha dichiarato che secondo lui bisogna "rinviare di un anno la questione sulla reimmatricolazione delle targhe automobilistiche serbe in Kosovo" e che intanto si "deve prestare attenzione alla risoluzione delle questioni chiave". Lo riporta la stampa locale, secondo cui Hill avrebbe aggiunto che "è necessario trovare soluzioni a lungo termine in Kosovo" e che il territorio "deve avere una prospettiva internazionale". "In questa regione è necessario che le passioni si calmino", ha aggiunto Hill. (Res)