Congo-Kinshasa: dipartimento di Stato Usa accoglie con favore sforzi governo Angola nella crisi

- L'Ufficio del dipartimento di Stato Usa per gli affari africani "accoglie con favore gli sforzi" messi in atto dal governo dell'Angola insieme ai leader dei Paesi dei Grandi Laghi "per porre fine alla violenza e alle sofferenze nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Ciò è possibile se l'M23 (il Movimento ribelle del 23 marzo) cessa la sua offensiva, il Ruanda interrompe il suo sostegno all'M23 e tutte le parti rifiutano l'incitamento all'odio e mantengono gli impegni di pace e riconciliazione". Lo ha dichiarato su Twitter l'ufficio statunitense. Oggi il presidente dell'Angola, Joao Lourenco, ha riunito a Luanda i presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e del Ruanda, rispettivamente Felix Tshisekedi e Paul Kagame, per discutere della crisi in corso nell'est della Rdc. Ai colloqui, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale angolana "Angop", sono stati invitati anche il presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, e l'ex presidente keniota Uhuru Kenyatta, attuale mediatore della Comunità dell'Africa orientale (Eac) per la Rdc. I due precedenti incontri tenuti quest'anno tra il presidente congolese Tshisekedi e l'omologo ruandese Kagame non hanno avuto risultati degni di nota, mentre le tensioni tra i due Paesi continuano a crescere. (segue) (Res)