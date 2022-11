Legge Bilancio: bozza, 2 miliardi di euro per sanità nel 2023, 650 milioni a vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard “è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. Sono poi stanziati “650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti Sard-Cov-2 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19”. (Rin)