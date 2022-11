Reddito cittadinanza: Conte, ad agosto calcio nel sedere a 660 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo parlando di 660 mila persone. Dire a queste persone, guardate che avete otto mesi di tempo e ad agosto, per usare il linguaggio di Giorgia Meloni, finisce il metadone di Stato, finisce la pacchia, significa che lo Stato li accompagna sull'orlo del baratro e poi ad agosto gli da un calcio nel sedere, mentre nel frattempo accarezza evasori e corrotti. E' un mondo capovolto". Lo ha affermato in merito all'intervento del governo sul reddito di cittadinanza il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4. (Rin)