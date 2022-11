Legge Bilancio: Conte, Meloni asseconda disastro recessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa non ha letto ancora nulla della manovra economica. Non mi aspetto le carezze dell'Europa, mi aspetto un governo politico che comprenda le difficoltà di famiglie ed imprese ed abbia il vero coraggio, non a chiacchiere, di intervenire per sostenere il tessuto produttivo. Non c'è un euro per gli investimenti alle imprese. Giorgia Meloni accompagna ed asseconda questo disastro recessivo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4.(Rin)