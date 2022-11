Legge Bilancio: bozza, ampliata rete centri permanenza per rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di “assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il ministero dell’Interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri” di permanenza per i rimpatri. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. “Le risorse iscritte nello stato di previsione del ministero dell’Interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l’anno 2023, di euro 14.392.960 per l’anno 2024, di euro 16.192.080 per l’anno 2025”. (Rin)