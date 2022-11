Legge Bilancio: bozza, esonero parziale contributi previdenziali a carico di lavoratori dipendenti del 2 per cento per 13 mensilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i periodi di paga dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, “è riconosciuto nella misura di due punti percentuali e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. “Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. (Rin)