Lavoro: Conte, con introduzione voucher precariato selvaggio

- "Ma che fa, mi prende in giro? Adesso, è un sistema completamente sperequato". Lo ha detto, in merito alle novità del governo sulla Flat tax, rivolgendosi alla conduttrice Veronica Gentili, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4. "Hanno introdotto i voucher, una sorta di liberalizzazione selvaggia dei voucher, nel settore agricolo e nel turismo: precariato selvaggio - ha aggiunto l'ex premier -. Questa disciplina creerà un precariato". (Rin)