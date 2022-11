Legge Bilancio: bozza, istituito fondo da 500 milioni di euro per alimenti ai più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze “un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un Isee non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio”. (Rin)