© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un piccolo espediente fanno vedere che le pensioni minime crescono un po', 25 euro in due anni, però prelevano dalle pensioni 3 miliardi. Fanno cassa sui pensionati". Lo ha affermato, in merito agli interventi del governo sulla previdenza, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4.(Rin)