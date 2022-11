Pd: Conte, nessuno vuole fare una Opa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non devieremo mai dai principi, dai valori, dagli impegni presi in campagna elettorale. Ogni battaglia su cui vi vorrete unire, sappiate che siete i benvenuti. Per quanto riguarda il resto, nessuno vuole fare una Opa sul Pd". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4. "Non potrò mai entrare a gamba tesa nell'ambito delle dinamiche interne del Pd - ha continuato l'ex premier -. Auguro, anzi, pubblicamente al Pd di fare un serio Congresso, vero, perché io stesso ho toccato con mano l'esistenza di correnti che spesso impediscono di perseguire una linea politica chiara, coerente. Mi auguro che si chiariscano sulla linea politica. Abbiamo bisogno di questo per avere un forte contributo, adesso, dall'opposizione". (Rin)