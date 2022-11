Regionali: Conte, non siamo la succursale del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Majorino e D'Amato per la Lombardia e per il Lazio? Non siamo la succursale del Pd. Siamo disponibili a parlare dei programmi, poi una volta definito il programma insieme decidiamo l'interprete migliore per attuare quel programma. Non deve essere un candidato del M5s, ma non mi chiamate per certificare, per mettere un sigillo sulle vostre correnti interne e sulle lotte intestine". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in merito ad una eventuale alleanza con il Partito democratico alle prossime elezioni Regionali nel Lazio e in Lombardia, nel corso della registrazione della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4. (Rin)