Legge Bilancio: bozza, annullate cartelle esattoriali 2000-2015 fino a 1.000 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi, in merito allo stralcio delle vecchie cartelle esattoriali. (Rin)