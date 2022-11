Germania: il fondo speciale per le Forze armate non è sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ormai chiaro che il fondo speciale per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) da 100 miliardi di euro non è sufficiente “nemmeno a colmare le lacune più importanti” nello strumento militare della Germania. È quanto afferma l'emittente televisiva “Zdf”, evidenziando come siano passati circa nove mesi da quando il cancelliere Olaf Scholz annunciò al Bundestag una “svolta epocale” nella politica per la sicurezza della Germania in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Allora, il capo del governo federale promise l'approvazione di un fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr e l'aumento delle spese per la difesa al 2 per cento del Pil, come da obiettivo Nato. Tuttavia, nessuno degli appalti previsti è finora partito, anche perché l'aumento dell'inflazione ha reso “gli armamenti notevolmente più cari”. Inoltre, dato il superamento della dotazione del fondo speciale per la Bundeswehr, è stato necessario trasferire diversi progetti da questo strumento al bilancio ordinario della difesa. (segue) (Geb)