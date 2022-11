Germania: il fondo speciale per le Forze armate non è sufficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, tra i problemi principali, vi è la carenza di munizioni. In base ai requisiti della Nato, ogni Stato membro deve disporre di scorte per almeno 30 giorni di combattimento. Tuttavia, secondo le stime, le riserve della Bundeswehr sono sufficienti “per pochi giorni”. Il ministero della Difesa si rifiuta di fornire informazioni al riguardo, trincerandosi dietro gli interessi di sicurezza. Come nota “Zdf”, l'acquisizione delle munizioni non rientra nel fondo speciale per la Bundeswehr, la cui attuazione procede con estrema lentezza mentre sono note da tempo le carenze in tutti i settori delle Forze armate tedesche. Intanto, la Germania si è impegnata con la Nato a costituire entro il 2025 una divisione forte di circa 30 mila effettivi, completamente equipaggiata e pronta alle operazioni. Sull'obiettivo del 2 cento del Pil riservato alle spese militari, la ministra della Difesa Christine Lambrecht ha dovuto ammettere che tale soglia non verrà raggiunta nel 2022, come pure aveva promesso Scholz, ma “in una media quinquennale” (Geb)