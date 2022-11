Violenza donne: palazzo Chigi si illumina di rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 e 25 novembre, fino alle ore 24, la facciata principale di palazzo Chigi si illuminerà con luci di colore rosso come segno dell'adesione della presidenza del Consiglio alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni unite. Sulla facciata principale del Palazzo verranno proiettati, nell'ambito dell'iniziativa "Illuminiamole", i nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2022. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)