Vaticano: Capaldo, 89 milioni di sterline persi nell'affare di Sloane Avenue

- Si è tenuta oggi la 36esima udienza del processo che si tiene in Vaticano che vuole far luce sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. A deporre Luciano Capaldo, esperto immobiliare, che ha per la prima volta quantificato in 89 milioni di sterline la perdita per la Santa Sede nell'affare del palazzo londinese di Sloane Avenue. L'esperto ha sottolineato che "il palazzo di Londra fu acquistato dalla Segreteria di Stato per la cifra di 275 milioni di sterline e poi venduto a 186". Capaldo sarà ascoltato nuovamente in una data ancora da fissare, mentre domani inizierà la deposizione di monsignor Alberto Perlasca, ex capo dell'Ufficio amministrativo, una deposizione confermata nei fatti dal presidente del Tribunale Pignatone, che ha respinto le eccezioni che puntavano a rendere nulli i verbali del monsignore e di conseguenza la sua deposizione in aula. (Civ)