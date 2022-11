Venezuela: dialogo fra governo e opposizioni riprenderà il 25 e 26 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e le opposizioni del Venezuela riprenderanno il 25 e 26 novembre a Città del Messico il dialogo per l'uscita dalla crisi politica. Lo ha confermato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Fonti a conoscenza del dossier hanno riferito ad "Agenzia Nova" che il presidente colombiano ha confermato le voci che ci fossero trattative in corso per sbloccare i fondi economici venezuelani - circa 3.000 milioni di dollari - che si trovano in diversi istituti bancari del mondo per impiegarli in opere a beneficio dei cittadini venezuelani, inclusi progetti sanitari e di ricostruzione del sistema elettrico nazionale. Con questi fondi si intende creare il "Fondo per la protezione sociale del popolo venezuelano", sotto la supervisione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In precedenza il capo delegazione dell'Unione europea a Caracas, lo spagnolo Rafael Moreno Dochao, ha dichiarato che altri colloqui si erano svolti a Caracas e che il loro primo impulso era stato di discutere di un impiego sociale degli aiuti, ritenendo inoltre fondamentale lo sviluppo del dialogo politico e l'attuazione dei 23 punti stabiliti dalla missione di osservazione elettorale dell'Ue. (Mec)