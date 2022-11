Messico: Lopez Obrador, presentazione proposta di riforma elettorale è imminente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma è stata tuttavia oggetto di partecipate proteste di piazza e rischia di non avere in Parlamento i numeri per essere approvata. Lopez Obrador, aveva definito uno "spogliarello politico" dei conservatori le proteste convocate il 13 novembre, quando migliaia di persone hanno sfilato in diverse piazze del Messico per protestare contro la proposta di riforma della legge elettorale. "La protesta è stata molto importante, è stata come una specie di spogliarello politico pubblico del conservatorismo in Messico e questo è molto bello, perché se non emerge rimane sottoterra e fa molto danno a una società migliore, più equa, più egualitaria, più fraterna", ha detto il capo dello stato. Lopez Obrador ha quindi affermato che i partecipanti hanno marciato per mostrare la loro posizione a favore della corruzione, del razzismo, del classismo e della discriminazione e la difesa dell'istituto nazionale elettorale (Ine) è solo una scusa per andare contro il governo. (segue) (Mec)