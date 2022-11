Messico: Lopez Obrador, presentazione proposta di riforma elettorale è imminente (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale presidente dell'Ine, Lorenzo Cordova, ha manifestato "entusiasmo" per le manifestazioni pur da una posizione di rispetto formale della separazione dei poteri. "I componenti del Consiglio generale dell'Ine hanno deciso di on partecipare a questi legittimi atti in difesa della democrazia, per evitare che la presenza potesse essere usata per squalificare la liberà volontà della cittadinanza", ha detto Cordoba plaudendo a una piazza "che si è fatta sentire per le strade per proteggere le nostre conquiste democratiche". Mario Delgado, portavoce del partito di governo Morena ha da parte sua difeso la riforma parlando di un sistema che intende "rafforzare l'istituto elettorale, dare maggiori poteri al popolo, e fare in modo che la politica costi meno". (Mec)