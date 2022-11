Legge Bilancio: Meloni, governo mantiene la parola data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostegno per le imprese: rafforzato il credito d’imposta per il caro energia. Aumento platea delle famiglie per le quali lo Stato interviene per calmierare le bollette. Iva al 5 per cento sul gas. Nuova norma sugli extraprofitti energetici. Sulla manovra economica il governo mantiene la parola data. Subito risposte per mettere in sicurezza famiglie e imprese contro il caro bollette". E' quanto ribadisce sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.(Rin)