Giustizia: Renzi, faccio il tifo per riforma, Nordio persona straordinaria ma è presto per un giudizio

- Nel mio libro 'Il Mostro' "Non ci sono accuse alla magistratura, la magistratura secondo me è composta al 95 per cento da straordinari professionisti, ci sono singoli magistrati che sbagliano e questo è un passaggio molto importante. Ad esempio se la Corte di Cassazione decide che un sequestro è illegale e illegittimo i magistrati hanno fatto il loro lavoro, sono bravi. Io non attacco la magistratura ma se un giudice, un Pm per altro sempre lui, decide di non seguire la sentenza dei colleghi della Corte di Cassazione, il problema non è la magistratura che sbaglia ma è quel Pm che non rispetta le regole. In soldoni io non ho violato la legge, i Pm che hanno indagato su di me non sono convinto che non l'abbiano fatto". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione dell'edizione aggiornata del suo libro "Il Mostro" al Teatro Parenti di Milano. E ai cronisti che gli hanno chiesto se crede che il governo farà riforma della giustizia, ha risposto: "Lo scopriremo solo vivendo io faccio il tifo. Nordio è una persona molto seria". "Il giudizio su Carlo Nordio come persona è straordinario. Ho una grande stima per lui, è stato un gran magistrato in questo Paese - ha concluso Renzi - uno di quei magistrati dei tanti che sono da apprezzare e da ammirare. Siamo ai primi venti giorni di governo, è ancora presto per un giudizio su di lui". (Rem)