Zimbabwe: inaugurata la sede del nuovo parlamento finanziata dalla Cina

- Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha inaugurato oggi la nuova sede del parlamento realizzata ad Harare con fondi e manodopera cinesi. Il capo dello Stato, riferisce il quotidiano "Herald", ha pronunciato un discorso sullo stato della nazione, elogiando le "eccellenti" relazioni con Pechino ed aprendo formalmente la struttura alle attività, che vedranno domani la presentazione in aula della proposta di bilancio per il 2023. Completata a fine giugno dopo un cantiere di tre anni e mezzo, la struttura è situata 18 chilometri a nord-ovest della capitale ed è costata 160 milioni di dollari contro i 46 stimati all'inizio. Al progetto hanno partecipato 500 tecnici cinesi e 1.200 dipendenti locali. L'edificio, come il campus di 33 mila metri quadri di cui fa parte, è da considerarsi come "un regalo di Pechino" e mira a "rafforzare la solidarietà e l'amicizia tra il popolo dello Zimbabwe e la Cina", ha detto ai giornalisti Cai Libo, project manager di China-Aid, durante una visita stampa organizzata alla fine del cantiere. (Res)