Ucraina: Borrell, condanna per attacchi russi contro infrastrutture civili

- L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso la propria condanna per gli attacchi russi in Ucraina di oggi. Lo ha fatto tramite un messaggio su Twitter. "Condanno fermamente i nuovi attacchi criminali della Russia contro i civili e le infrastrutture critiche in Ucraina: blackout di massa, anche in Moldova. Privare milioni di persone di elettricità, acqua e riscaldamento durante l'inverno è crudele e disumano. Il sostegno dell'Ue all'Ucraina e alla Moldova continua senza sosta", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)