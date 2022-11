Maroni: Sorte (FI), capace di risolvere problemi con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di Roberto Maroni, come assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, dal 2014 al 2018 ed è con profonda emozione che oggi ricordo la sua figura in quest'Aula. Roberto Maroni era un uomo di Stato, che ha saputo interpretare con onore, autorevolezza ed equilibrio il suo ruolo istituzionale, animato da un genuino spirito di servizio nei confronti della Cosa pubblica. Un amministratore concreto, capace, lungimirante e pragmatico". Lo ha detto Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio durante la commemorazione di Roberto Maroni. "Con il presidente Maroni, abbiamo lavorato a provvedimenti storici non solo per la Regione Lombardia ma per il Paese intero. Roberto Maroni lavorava e si spendeva per i lombardi, per le Province e i Comuni, con correttezza e trasparenza: una persona saggia che rappresentava una salda certezza, un sicuro punto di riferimento. Sapeva coniugare il forte senso delle istituzioni e la sua passione politica, autentica, la sua forza innovatrice e rinnovatrice per un centrodestra moderato e di governo, moderno, capace di risolvere i problemi - ha aggiunto il parlamentare -. Quando il presidente Berlusconi mi propose come assessore ai Trasporti avevo 30 anni. Maroni mi convocò nel suo ufficio e io, tra il serio e faceto, gli dissi che ero troppo giovane per un incarico così importante. Lui mi rispose che quando assunse l'incarico di ministro dell'Interno di anni ne aveva 39, aggiungendo che sarei stato un ottimo assessore. Non so se lo sono stato, ma certamente i lombardi hanno avuto un grande presidente". (Rin)