Veneto: Bigon e Zottis (Pd), manovra governo Meloni farà affossare sistema sanitario nazionale

- La manovra "del governo Meloni è destinata ad affossare il sistema sanitario nazionale. La prospettiva di un 10 per cento di diminuzione delle risorse sarebbe infatti il colpo di grazia su un settore che appare già gravemente in difficoltà e che avrebbe bisogno semmai di investimenti e misure robuste". Lo hanno detto Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, consiglieri regionali del Partito democratico, nonché componenti della commissione consiliare sociosanitaria. "Ci attendiamo che il Veneto faccia sentire la propria voce in sede di Conferenza Stato-Regioni e che in occasione del bilancio regionale venga introdotto un aumento consistente di risorse a disposizione della sanità e delle politiche sociali. Altrimenti, la doppia mannaia sarebbe davvero devastante", hanno poi concluso le consigliere Pd. (Rev)