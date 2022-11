Israele: scambio di accuse tra il Likud e il partito Sionismo religioso su ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno dell’emergenza al livello di sicurezza in Israele, non si placano le accuse reciproche fra i membri della futura coalizione di governo. Il capo del partito Sionismo religioso, Bezalel Smotrich, ha accusato il leader del Likud, Benjamin Netanyahu, di far trapelare costantemente “bugie” sui negoziati in corso per “mettere da parte” il suo partito. Sionismo religioso ha chiesto di guidare i ministeri della Difesa, dell’Istruzione e degli Affari religiosi. Tuttavia, secondo quanto riferiscono i media, avrebbe accettato di cedere il ministero della Difesa in cambio del controllo dell’Amministrazione civile, oltre che guidare il ministero delle Finanze per due anni e per altrettanti quello dell’Interno e dei Trasporti. Dopo le elezioni del primo novembre scorso, l’ipotesi che un partito della destra religiosa israeliana possa prendere il controllo di un ministero chiave come quello della Difesa non è stata accolta con favore dagli Stati Uniti. Da parte sua, il Likud ha esortato Smotrich a essere più flessibile nella richiesta dei portafogli governativi e formare rapidamente l’esecutivo.(Res)