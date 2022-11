Legge Bilancio: Squeri (FI), interventi cuneo e partite Iva entrambi importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del centrodestra "ha diversi punti tutti importanti, sulle partite Iva si è voluto dare un segnale perché è importante di iniziare ad agevolare il lavoro autonomo che per troppi anni è stato tartassato. Anche sul cuneo fiscale il governo ha ambizioni più ampie rispetto a quello che si è potuto fare adesso, cioè confermare un 2 per cento rispetto agli stipendi fino a trentacinquemila euro e aumentare di un 1 per cento quelli fino a ventimila euro. L'obiettivo già dichiarato del governo è di arrivare al 5 per cento, però c'è da fare il confronto con la realtà attuale che al momento impedisce di arrivare ai livelli che si vuole raggiungere". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, intervenuto a Skytg24 Economia. (Rin)