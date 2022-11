Veneto: Formaggio (Fd'I), complimenti a governo per misure verso famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo "faccio i complimenti per le importanti misure economiche prese a sostegno di famiglie e imprese". Così ha commentato il consigliere regionale del gruppo Fratelli d'Italia, Joe Formaggio. "Le misure economiche serviranno al ceto medio per aiutare a fare fronte al caro bollette e a contrastare il caro vita dovuto all'inflazione. Inoltre, sono state adottate anche misure per ridurre il cuneo fiscale, con oltre 4 miliardi di euro. Importanti misure sono state adottate anche per le famiglie, per 1,5 miliardi di euro, potenziando l'assegno unico e il congedo parentale", ha spiegato. "Finalmente si è messo le mani anche sul reddito di cittadinanza. Solo il governo Meloni poteva affrontare e risolvere questi problemi e, come regione Veneto, collaboreremo sempre più con esso per creare sinergia a favore dei ceti medi, delle famiglie e delle imprese", ha concluso Formaggio.(Rev)