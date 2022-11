Roma: multe per transito scolastico in Ztl, annullamento in autotutela per passaggi tra 12 e 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno annullate in autotutela le multe emesse tra il 12 e il 30 settembre scorsi per il "transito scolastico" nella Zona a traffico limitato. Lo comunica Roma servizi per la Mobilità. "A causa di un mero disguido informatico, un numero circoscritto di veicoli, per i quali Roma Servizi per la Mobilità aveva previsto la proroga del precedente permesso dal 12/9 al 30/10, sta in questi giorni ricevendo i verbali di accertamento", spiega. Roma Servizi per la Mobilità, "riscontrato prontamente l'errore, ha provveduto a rettificare le autorizzazioni e a minimizzare l'impatto di quanto accaduto circoscrivendolo al solo periodo 12/9-30/9. Nello scusarsi per l'accaduto, Roma Servizi per la Mobilità, ribadisce che, a fronte di una richiesta di verifica da inviare a permessistica@pec.romamobilita.it, allegando uno solo degli eventuali verbali ricevuti, sarà immediatamente avviato il procedimento di archiviazione per le multe elevate nel periodo indicato. Dell'annullamento potranno beneficiare i cittadini precedentemente in possesso di un permesso di transito scolastico per l'anno 2021-2022", conclude.(Com)