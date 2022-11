Piemonte: aperto il bando per indennizzi agli allevatori, risorse per 383 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando per gli indennizzi agli allevatori Piemontesi per i danni causati dai lupi. La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 383 mila euro. "Questo è il terzo bando emesso dalla Regione nel corso dell’anno 2022 a sostegno degli allevatori piemontesi colpiti dalle predazioni del lupo - ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa – Con 585 mila euro di contributi regionali complessivi abbiamo aperto un primo bando nel mese di maggio per il risarcimento diretto dei danni causati dal lupo, un secondo bando che scadrà a dicembre per i costi sostenuti in difesa del bestiame e questo ultimo bando sempre per indennizzi diretti da predazione da lupi, a chiusura della stagione del pascolo", ha concluso.(Rpi)