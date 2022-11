Violenza donne: Conte, rafforzare impianto normativo, non si può peccare di timidezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza contro le donne "non è un'emergenza, è un fenomeno criminale strutturale e un gravissimo problema culturale. Bisogna rafforzare il nostro impianto normativo, che già ha fatto un importante passo in avanti con il Codice rosso. La donna che denuncia deve essere protetta, lo Stato non deve tradire il suo coraggio. Dobbiamo garantire una rete omogenea di centri antiviolenza e di case rifugio. Ma non basta. La violenza di genere è figlia di un deficit culturale e di ignoranza affettiva. Bisogna far crescere i percorsi di trattamento per uomini maltrattanti. Insegniamo alle bambine e ai bambini a riconoscere la violenza e a vivere al meglio le emozioni, introducendo nelle scuole l'educazione affettiva e sessuale". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Ancora, non proteggeremo mai abbastanza le donne se non cancelleremo il gap salariale: la dipendenza economica dal partner le costringe in una condizione di impotenza e rassegnazione - continua l'ex premier -. Questi e altri punti decisivi sono contenuti nella mozione del Movimento cinque stelle approvata oggi alla Camera. Abbiamo votato sì anche alla mozione delle altre forze politiche, che però è insufficiente. Non si può peccare di timidezza, soprattutto se in gioco ci sono la vita, la dignità e la serenità di migliaia di donne". (Rin)