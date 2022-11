Omicidi Prati: ordinanza Gip, auto del presunto killer coinvolta in incidente il giorno dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'automobile di Giandavide De Pau, indagato per l'omicidio di tre prostitute nel quartiere Prati di Roma, giovedì scorso, è stata "coinvolta in un incidente stradale" il giorno successivo "in via dell'Acqua Vergine, tra via Prenestina e via Collatina, ed è stata recuperata da un carroattrezzi e trasportata presso un deposito giudiziaria". È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Mara Mattioli, che ha convalidato l'arresto del 51enne romano. L'auto aveva ancora le chiavi inserite nel quadro. Tra gli oggetti rinvenuti nell'abitacolo anche un coltello da cucina che è stato sequestrato insieme ad altro materiale. Tuttavia, secondo gli inquirenti, il coltello non sarebbe quello utilizzato per uccidere le tre donne. (Rer)