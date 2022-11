Germania-Cipro: presidente Steinmeier riceve omologo Anastasiades, focus su energia e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro e il Mediterraneo Orientale possono diventare una fonte alternativa di energia per l’Europa. Lo ha detto il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, dopo un incontro a Berlino con l’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. I due capi di Stato hanno discusso di relazioni bilaterali, degli sviluppi in Ucraina e della questione migratoria. Anastasiades ha riferito che il numero di richiedenti asilo attualmente sull’isola equivale al sei per cento della popolazione di Cipro. (Geb)