Rpt - Pnrr: Schillaci, gli oltre 20 miliardi messi a disposizione opportunità da non sprecare

- Ripetizione con titolo corretto - "Gli oltre 20 miliardi messi a disposizione dal Pnrr rappresentano un’opportunità di rifondazione ella sanità che non va sprecata". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il suo intervento dal palco dell'Assemblea nazionale di Anci, in corso alla Fiera di Bergamo. "La sfida deve essere realizzare una maggiore integrazione dei servizi sociosanitari per dare piena attuazione al concetto di salute, intesa come presa in carico globale del paziente con tutte le sue necessità e non semplice assenza ed eliminazione della malattia", ha concluso. (Rem)