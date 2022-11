Roma: protesta associazioni contro lo stop alla direttiva Gualtieri "la residenza è un diritto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno striscione bianco, con scritte nere e rosse, appeso a una transenna, con scritto: "Libertà di movimento, diritto alla residenza, no articolo 5". Dietro la transenna, diverse persone reggono dei cartelli, con scritto: "Giù le mani dalla direttiva in deroga all'articolo 5". Oppure: "La deroga l'abbiamo ottenuta, con la latta la difenderemo". E ancora: "Andare contro l'articolo 5 è difendere la dignità di un popolo" e "la residenza è un diritto". Si presenta così la manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma, sotto la prefettura della Capitale, per chiedere l'applicazione della direttiva del sindaco Roberto Gualtieri che deroga all'articolo 5 del decreto Lupi e consente alle persone “meritevoli di tutela” e fragili di poter contare sulla possibilità di iscrizione della residenza nel luogo in cui hanno la dimora abituale e di potersi allacciare ai servizi pubblici essenziali. Alcune bandiere sventolano in mezzo alla piazza, tra cui quelle di Potere al popolo, Cambiare rotta, e della rete degli studenti medi. C'è chi canta qualche coro, come "non si può pagare mille euro al mese, per questo le case ce le siamo prese". (segue) (Rer)