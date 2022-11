Roma: protesta associazioni contro lo stop alla direttiva Gualtieri "la residenza è un diritto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manifestazione nasce dopo incontro tra il prefetto tra Frattasi e l'assessore Zevi e il capo di gabinetto Stancanelli", ha spiegato Paolo Di Vetta, del Movimento per il diritto all'abitare, tra i promotori della protesta. "Frattasi - ha aggiunto Di Vetta - in questo incontro ha chiesto di lavorare a un tavolo tecnico per rimodulare in qualche modo la direttiva del sindaco. Noi riteniamo irricevibile questa modalità. La direttiva del sindaco nasce da mesi di confronto e di ascolto da parte dell'amministrazione comunale con le associazioni. E quindi la direttiva è il frutto di un confronto con la città. Non può essere risolta con un confronto tecnico tra amministrazione comunale e la prefettura, ed è quello che intendiamo dire nell'incontro di oggi", ha concluso Di Vetta. (Rer)