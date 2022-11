Violenza donne: Ascari (M5s), servono soluzioni coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa. Dal 2000 a oggi sono oltre tremila. E a questo orrore si aggiunge il dramma delle famiglie, di quelli che restano, vittime collaterali di una violenza implacabile. La violenza maschile sulle donne è innanzitutto un problema culturale che affonda le sue radici nella logica del possesso ed in una cultura patriarcale, retrograda e sessista. La legge Codice Rosso, che nel 2019 il Movimento ha condotto in porto con determinazione, ha evidentemente rafforzato il sistema di tutela delle donne. Ma va considerata un ottimo punto di partenza, non di arrivo. Le leggi hanno efficacia se si avvia anche un cambiamento culturale". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Stefania Ascari, nella dichiarazione di voto sulle mozioni contro la violenza di genere. "Per questo - ha aggiunto - è necessario introdurre l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale sin dai primi anni di scuola. Tutti gli operatori che si occupano di violenza di genere devono essere formati e specializzati. Bisogna poi intervenire su chi fa del male, potenziando i centri per uomini maltrattanti. Serve garantire una diffusione capillare dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con stanziamento di adeguate risorse economiche. Quando parliamo di violenza di genere dobbiamo sempre tenere presente che la situazione di fragilità economica pone le donne in uno stato di dipendenza relazionale che alimenta l'idea di non potercela fare da sole. Lo Stato deve offrire loro una via per la libertà e l'autosufficienza. Bisogna anche migliorare le misure a protezione delle donne. Dai braccialetti elettronici al fermo di indiziato di pm, al divieto di avvicinamento e all'ordine di allontanamento, fino alla circolazione di informazione tra tribunale civile e penale per evitare situazioni paradossali di affido congiunto in caso di violenza intra-familiare. Tutte queste proposte devono trasformarsi in norme e fatti concreti. Il Movimento cinque stelle - ha concluso Ascari - vota sì anche alla mozione sottoscritta dalle altre forze politiche: gli impegni citati sono condivisibili, ma noi pensiamo serva di più, c'è bisogno di uno sforzo maggiore e di soluzioni più coraggiose, quelle che abbiamo inserito nella nostra mozione composta da 32 impegni per il governo". (Rin)