Ita: Rampelli (Fd'I), con nuovo governo scriveremo nuova storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Le dichiarazioni del ministro Urso su Ita/Alitalia "sono incoraggianti e le sosterremo. Le mere competenze finanziarie, che hanno dominato la scena negli ultimi anni facendo i danni che sappiamo, devono lasciare il posto appunto alla sfida industriale sul futuro del trasporto aereo italiano. C’è bisogno di manager del settore, non di soloni che giocano con le quote azionarie, a maggior ragione ora che Ita è in attivo". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Non va innescata di nuovo una stanca trattativa per cedere la compagnia di bandiera al miglior offerente, quasi a volersi liberare di un fastidio - continua il parlamentare in una nota -. Vendere o svendere a stranieri è stata la ricetta dei tecnocrati, giusto l’opposto di quello straordinario desiderio della destra di far ripartire tutti i comparti dell’economia: produrre, fare economia reale, creare relazioni con altri partner ma con l’obiettivo dello sviluppo, non dell’incasso immediato e della perdita di patrimonio. Ita/Alitalia rappresenta un pezzo dell’interesse nazionale e quindi deve volare, ampliare la flotta, cercare tratte di lungo raggio, assumere personale, gestire i servizi a terra, rientrare nelle società dei principali aeroporti per garantirne la vocazione intermodale, trovare un partner commerciale per crescere, né per farsi controllare, né per trasformarsi in un sub vettore di altri". (segue) (Com)