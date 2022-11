Legge Bilancio: Colosimo (Fd'I), maggioranza non ha bisogno lezioni Ricciardi su tutela salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi del servizio sanitario nazionale "hanno origini lontane, lo sa bene il professor Ricciardi che è stato a lungo consulente di ministri quando dal 2013 al 2019 il Fondo sanitario nazionale è stato costantemente definanziato dai governi Letta, Renzi, Gentiloni e Conte. Al contrario, in una situazione di grave difficoltà determinata dalla crisi energetica e dal caro bollette, con la necessità di sostenere famiglie e imprese per evitare il tracollo della nostra economia, il governo Meloni ha assicurato alla sanità 2 miliardi di euro in più nel 2023 ai quali si aggiungeranno altri 2 miliardi di euro nel 2024. Questa maggioranza è assolutamente consapevole dell'importanza della tutela della salute e non ha bisogno di lezioni da nessuno". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.(Com)