Torino: Città firma dichiarazione di Bruxelles per rendere spazi pubblici più sicuri

- La Città di Torino ha firmato la dichiarazione di Bruxelles per rendere gli spazi pubblici più sicuri in caso di attacchi terroristici e problemi di sicurezza."Oggi vogliamo ribadire che questo metodo di lavoro è la strada giusta - ha affermato l'assessora alle Politiche per la sicurezza della Città di Torino Gianna Pentenero -. Dobbiamo continuare con la condivisione delle nostre metodologie, lo scambio e la formazione continua degli agenti, l'evoluzione tecnologica per rendere le piazze sicure e accoglienti", ha concluso. (Rpi)