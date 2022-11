Visegrad: premier ceco, a vertice di Kosice menzioneremo la sciarpa della Grande Ungheria di Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice dei premier del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) verrà toccato il tema del comportamento del primo ministro ungherese, Viktor Orban, che giorni fa ha sfoggiato una sciarpa con una mappa della Grande Ungheria. Lo ha detto il premier ceco, Petr Fiala, al termine di una riunione del suo governo.La cosiddetta Grande Ungheria rappresenta i territori dell’Ungheria storica, che includono aree che oggi sono parte degli Stati confinanti. La sciarpa – che Orban ha esibito domenica scorsa durante una partita di calcio tra le nazionali di Ungheria e Grecia – ha fatto scandalo in Ucraina, Romania, Slovacchia e Croazia. Il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato l’ambasciatore ungherese nel Paese per una protesta. “Quello che ogni tanto emerge dall’Ungheria, sia nella forma di dichiarazioni, sia di azioni concrete di singoli rappresentanti del governo, di certo non aiuta la situazione”, ha dichiarato Fiala. Domani i premier del V4 si riuniranno a Kosice, in Slovacchia, per il primo vertice dei capi di governo del gruppo da quando Bratislava ne ha assunto la presidenza nel luglio scorso. (Vap)