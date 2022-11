Germania: la prima nave per il Gnl è entrata nel porto di Mukran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima delle navi per la rigassificazione del gas naturale liquefatto (Gnl) di cui la Germania intende dotarsi è entrata nel porto di Mukran sull'isola di Ruegen, al largo del Meclemburgo-Pomerania anteriore. Denominata “Neptune”, l'unità proviene dal Gallese e proseguirà per Lubmin presso Greifswald, nello stesso Land, dove fungerà da terminale galleggiante per Gnl. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'entrata in funzione è prevista per il primo dicembre, ma non è del tutto chiaro se le tempistiche verranno rispettate, perché le autorità competenti devono ancora rilasciare i necessari permessi. A Lubmin, la “Neptune” verrà collegata ai gasdotti a lunga percorrenza che corrono nelle immediate vicinanze del porto della città. Il governo federale punta sul Gnl per affrancare la Germania dalle importazioni di gas dalla Russia. A tal fine, entro l'anno che sta per concludersi, altri terminali galleggianti per il Gnl verranno attivati nei porti di Wilhelmshaven e Brunsbuettel, rispettivamente in Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein. (Geb)