Legge Bilancio: bozza, istituito Fondo per sovranità alimentare, 25 milioni di euro dal 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di “rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. (Rin)