© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. (Rin)