Ucraina: Zelensky ringrazia Usa per aiuti, non ci spaventano attacchi terroristici russi

- L’Ucraina non sarà spaventata dagli attacchi terroristici inumani e codardi dei criminali di guerra russi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Grazie al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e al popolo Usa per essere stati dalla parte dell’Ucraina e aver risposto con un nuovo pacchetto di aiuti che ci consentirà di salvare vite e continuare a combattere per l’Ucraina. Insieme vinceremo”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)