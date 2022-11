Giustizia: Sala, modifica abuso d'ufficio azione fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La modifica del reato di abuso d'ufficio chiesta dai sindaci al ministro della giustizia Carlo Nordio "credo sia una buona cosa", inoltre "è importantissima perché non c'è un chiaro confine tra l'abuso d'ufficio e l'omissione di atti d'ufficio ed è il momento di fare qualcosa". "Se il ministro Nordio sarà in grado di fare qualcosa per facilitarci la vita, anche solo chiarire le regole, credo che i sindaci di ogni schieramento politico saranno pronti a riconoscere questa iniziativa". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento dal palco dell'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo, "Certo che da quanti anni ne sentiamo parlare, per cui se s'ha da fare si faccia - ha poi aggiunto Sala, lanciando però un ammonimento al ministro -. In 77 anni di dopoguerra abbiamo avuto 71 governi. Dico a Nordio: farlo subito, i tempi sono cortissimi". (Rem)