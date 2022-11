Lombardia 2023: Calenda, Majorino scelta anni Settanta, le porte le hanno chiuse loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Noi avevamo proposto di fare un ticket con la Moratti, che è una persona che ha un cursus honorum superiore a quello dei candidati del Pd e insieme mettere una persona del Partito democratico, ma hanno deciso che questo non è e hanno fatto una brusca virata a sinistra, una sinistra molto estrema, non solo per le posizioni di Majorino, ma Majorino si porta dietro Agnoletto, il fronte anti capitalista. Una roba un po’ anni 70. Però, se sono contenti loro, va bene. Le porte le hanno chiuse loro”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea nazionale di Azione in corso alla Fiera di Bergamo rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sono porte chiuse al dialogo con il centrosinistra. (Rem)