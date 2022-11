Pnrr: Zangrillo, necessario dotare personale Pa di competenze necessarie per realizzare piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una situazione variegata nei territori e una delle criticità da affrontare su cui mi concentrerò è trovare gli strumenti per dotare i Comuni di quanto necessario per realizzare i programmi. Il tema della formazione delle persone negli enti territoriali è uno dei temi centrali tanto che la terza gamba del Pnrr nella pubblica amministrazione è proprio la formazione: dotare le persone di tutte le competenze che servono per fare supporto alla realizzazione dei piani". Lo ha affermato oggi il ministro della per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine del suo intervento all'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo. (Rem)